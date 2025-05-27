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Жильё в Янгиабад, Узбекистан

1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Янгиабад, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Янгиабад, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Яшнобод тумани Янгиобод мавзесида,Янгиобод бозори якинида коттедж сотилади, умумий майдони 1…
$95,000
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Агентство
КВАДРО
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Русский
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