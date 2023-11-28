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Магазины в Янгихаётский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
9
производственные здания
2
склады
1
готовый бизнес
1
Магазин В архив
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1 объект найдено
Магазин 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Магазин 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
344,61 млн сум
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