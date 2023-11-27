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Готовый бизнес в Янгихаётский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
8
производственные здания
2
склады
1
Готовый бизнес В архив
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1 объект найдено
Готовый бизнес с гаражом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес с гаражом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 835 м²
Количество этажей 2
39,25 млрд сум
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Частный продавец
Языки общения: Русский
+998994876655 [email protected]