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Производственные здания в Янгихаётском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
16
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1 объект найдено
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi в Ташкент, Узбекистан
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Ташкент, Узбекистан
Площадь 865 м²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой й…
$350 000
НДС
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