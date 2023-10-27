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Производственные здания в Янгихаётский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
12,21 млрд сум