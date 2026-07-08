Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгихаётский район
  3. Коммерческая
  4. Отель

Продажа отелей в Янгихаётском районе, Узбекистан

;
коммерческая недвижимость
16
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Продается Гостиница 45 номеров в Ташкент, Узбекистан
Продается Гостиница 45 номеров
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
Продаестя Гостиница Сергилинский Район Ор-р Карзинка Основные характеристики: 🔹 Общая …
$1,55 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha