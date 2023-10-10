Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Земельные участки

Земельные участки в Яккасарайский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земля под Застройку Ул. Циалковского Ул.Сырдарьинская  Ориентир Чайхона 25 13 метро…
2,44 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продажа: участок земли ♦️Ориентир: Ташгрес ♦️Район:Кибрайский ♦️Фасад:10  м ♦️двор: прям…
487,07 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продаеться мукомольный завод 4 га земли есть ЖД ветка 11 вагонов в собственности   все обо…
109,59 млрд сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продаётся земельный участок. Ориентир Домбрабад. Площадь 2,2 га На строительство 18 этажных …
401,83 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продаю 10 сот ориентир  Ташигрушка в Алмазарском районе для строительства дома или коттеджа…
365,30 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продаётся Участок.  Бий Ор-р Дагистанская.  3.21 соток земли.  фасад 21*13,5м  п…
2,31 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#584 Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
7,00 млрд сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Сергили 92 сотах 3.300.000 у.е Кадастр, решение под ТРЦ 3.300.000 у.е нодыр Кадастр, решени…
40,18 млрд сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Продаю земельный участок 3.5 сот Тайхона замена алмазарский район Фасад 25х12 Цена 77000у.е…
937,61 млн сум
Земельные участки в Кибрай, Узбекистан
Земельные участки
Кибрай, Узбекистан
Кибрайский район Набережная. Ориентир туйхона Бахор. Участок 11 соток. Есть дом …
1,58 млрд сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продаю землю 5 сот с домом каробка в Сергели Янгихает есть видео. Дополнительная информация…
913,26 млн сум
Земельные участки в город Самарканд, Узбекистан
Земельные участки
город Самарканд, Узбекистан
Реклама №5853 Присоединяйтесь к нам!!! exclusivestate Земельный участок Общая площадь: 4 …
730,61 млн сум