Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Хорезмская область
  3. Коммерческая
  4. Отель

Продажа отелей в Хорезмской области, Узбекистан

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал в Хива, Узбекистан
Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал
Хива, Узбекистан
Число комнат 33
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
На первом этаже кухня и Reception на втором этаже 27 номера из них 10 с балконом На треть…
$1,10 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку