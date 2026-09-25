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Квартиры в Уртачирчикском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Янги хаёт, Узбекистан
Квартира
Янги хаёт, Узбекистан
Этаж 2/2
$42 000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Уртачирчикский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Уртачирчикский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
2 хонали уй сотилади уртачирчик тумани корасу, ремонти йок. Болап толашка келишса болади бош…
$32 000
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Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Уртачирчикском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная