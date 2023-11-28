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Квартиры в Уртачирчикском районе, Узбекистан

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Карасу, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Карасу, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 5/5
"IMKON IPOTEKA" Consalting Xizmati. Imkon Ipoteka kredit xizmatidan siz Ipotekaga uy-joy xa…
1,07 млрд сум
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IMKON IPOTEKA
Языки общения: Русский
+998959330090 [email protected]
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Карасу, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Карасу, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
"IMKON IPOTEKA" Consalting Xizmati. Imkon Ipoteka kredit xizmatidan siz Ipotekaga uy-joy xa…
1,45 млрд сум
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IMKON IPOTEKA
Языки общения: Русский
+998959330090 [email protected]
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Карасу, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Карасу, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
"IMKON IPOTEKA" Consalting Xizmati. Imkon Ipoteka kredit xizmatidan siz Ipotekaga uy-joy xa…
1,02 млрд сум
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IMKON IPOTEKA
Языки общения: Русский
+998959330090 [email protected]
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Карасу, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Карасу, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/9
Имкон Ипотека Кредит Хизмати. • Сиз биз билан ипотека кредит расмилаштира олласиз • Сиз ист…
1,08 млрд сум
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IMKON IPOTEKA
Языки общения: Русский
+998959330090 [email protected]
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Карасу, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Карасу, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
"IMKON IPOTEKA" Consalting Xizmati. Imkon Ipoteka kredit xizmatidan siz Ipotekaga uy-joy xa…
1,48 млрд сум
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IMKON IPOTEKA
Языки общения: Русский
+998959330090 [email protected]
Квартира 2 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Карасу, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Карасу, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
"IMKON IPOTEKA" Kredit Xizmati. [Eko ruparasidan filyal] Ipoteka kredit asosida biz orqali …
818,46 млн сум
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IMKON IPOTEKA
Языки общения: Русский
+998959330090 [email protected]

Параметры недвижимости в Уртачирчикском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная