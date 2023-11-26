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Коттеджи в Учтепинский район, Узбекистан

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10 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
Uchastka sotiladi srochna , Birlik mahalla , Hamma sharoyitla bor Gaz , Suv , Svet, kalode…
1,64 млрд сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 970 м²
Количество этажей 2
Зангиота тумани, Токзор махалласида жойлашган. Ориентир Изза Темир бозори. Урикзор бозоридан…
1,72 млрд сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
4 соток 3 хонали участок сотилади СРОЧНО !!! ХАММА ШАРОИТЛАРИ БОР. Манзил: Нурофшон шахри ч…
490,20 млн сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Shu nomerga telefon qiling
1,04 млрд сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Дом построен для себя с использованием качественных материалов в 2019 году в качестве загоро…
1,53 млрд сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 5 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
Uy sotiladi Sakkokiy koʻcha, birlik mahalla 14 -maktab yonida yengi qurilgan 2 qavatli hamma…
1,84 млрд сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Toy tepada Nurafshon da do'm sotladi manzil kalelin domlar 3 padez 2 etaj 909098139
318,63 млн сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Manzil. Oxongoran tumani Galla quduq M.F.Y 2 etajli uy maxallani sentrida joylashgan Vodiy …
320,00 млн сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 9 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Ortasaroyda 9sotix 9 xonali uy sotiladi srochna. Mahalla tinch qownila ahil. Chorva mollari …
477,95 млн сум
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Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 6 м²
Количество этажей 2
Katej xovli 8-maktab yonida 6sotixli xovli yashab turilgan joy hamma sharoyitlari bor qogan …
2,45 млрд сум
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Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]

Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная