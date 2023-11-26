Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
211
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
126
Жилая
Квартира в Узбекистане
20842
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
3200
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Узбекистане
785
Элитная недвижимость в Узбекистане
Недвижимость от собственников
32
Найти агента в Узбекистане
99
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
2111
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Недвижимость от собственников
7
Найти агента в Узбекистане
99
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
216
Недвижимость от собственников
Долгосрочная аренда в Узбекистане
8927
Недвижимость от собственников
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Uzbek
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Учтепинский район
Жилая
Коттеджи
Коттеджи в Учтепинский район, Узбекистан
Коттедж
Очистить
10 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
337 м²
1
Uchastka sotiladi srochna , Birlik mahalla , Hamma sharoyitla bor Gaz , Suv , Svet, kalode…
1,64 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
970 м²
2
Зангиота тумани, Токзор махалласида жойлашган. Ориентир Изза Темир бозори. Урикзор бозоридан…
1,72 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
4 000 м²
1
4 соток 3 хонали участок сотилади СРОЧНО !!! ХАММА ШАРОИТЛАРИ БОР. Манзил: Нурофшон шахри ч…
490,20 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
8
100 м²
1
Shu nomerga telefon qiling
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
8
900 м²
1
Дом построен для себя с использованием качественных материалов в 2019 году в качестве загоро…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
1 700 м²
2
Uy sotiladi Sakkokiy koʻcha, birlik mahalla 14 -maktab yonida yengi qurilgan 2 qavatli hamma…
1,84 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
45 м²
2
Toy tepada Nurafshon da do'm sotladi manzil kalelin domlar 3 padez 2 etaj 909098139
318,63 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
250 м²
2
Manzil. Oxongoran tumani Galla quduq M.F.Y 2 etajli uy maxallani sentrida joylashgan Vodiy …
320,00 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 9 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
9
900 м²
1
Ortasaroyda 9sotix 9 xonali uy sotiladi srochna. Mahalla tinch qownila ahil. Chorva mollari …
477,95 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Коттедж 8 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
8
6 м²
2
Katej xovli 8-maktab yonida 6sotixli xovli yashab turilgan joy hamma sharoyitlari bor qogan …
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 15 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL