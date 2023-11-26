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Магазины в Учтепинский район, Узбекистан

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7 объектов найдено
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
98,04 млн сум
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Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Магазин с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
183,83 млн сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
Этаж 1/6
1,23 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 18 м²
Этаж 2/7
490,20 млн сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Магазин с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
159,316 сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с мебелью, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с мебелью, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Этаж 3/3
3,68 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 м²
98,04 млн сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]