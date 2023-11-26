Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Коммерческая
  4. Производственные помещения

Производственные здания в Учтепинский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
75
рестораны
1
офисы
2
склады
1
магазины
10
готовый бизнес
1
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство с парковка в Ташкент, Узбекистан
Производство с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
1,04 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]