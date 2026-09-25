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Производственные здания в Учтепинском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
17
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1 объект найдено
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район в Ташкент, Узбекистан
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 2
#Зангиота #База - Ор-р Тахта Базар. - Технические параметры Базы: - площадь (общая) - 54…
$2,00 млн
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Агентство
Baht Residence
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