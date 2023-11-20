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Дома в Учкудукский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Чиланзарский район Накошлык махала Метро Чиланзар в шаговой доступности Дом 4 - соток 5 …
2,82 млрд сум
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+998909602200 dzholomanov78@mail.ru

Параметры недвижимости в Учкудукский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная