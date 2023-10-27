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Дома в Ташлакский район, Узбекистан

Ташлак
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2 объекта найдено
Дом 6 комнат с c ремонтом в Varzak, Узбекистан
Дом 6 комнат с c ремонтом
Varzak, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - "01" ДАМАС ПИТАГИ ОЛДИДА "САДДА" МАСЖИДИНИ ОР…
866,84 млн сум
Дом 4 комнаты в Ташлак, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташлак, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 5 СОТИХ 4 ТА ХОНА…
268,60 млн сум

Параметры недвижимости в Ташлакский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная