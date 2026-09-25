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Жилье в Ташлакский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Варзак, Узбекистан
Дом 6 комнат
Варзак, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - "01" ДАМАС ПИТАГИ ОЛДИДА "САДДА" МАСЖИДИНИ ОР…
$71 000
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Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Маргилан, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 5 СОТИХ 4 ТА ХОНА…
$22 000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Ташлакский район, Узбекистан

Недорогая
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