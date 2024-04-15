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Квартира 3 комнаты
Ташбулак, Узбекистан
3
1
89 м²
2/8
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом представляет собой просторное и уютное жилище…
975,000 сум
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