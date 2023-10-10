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Земельные участки в Ташкентский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Келес, Узбекистан
Земельные участки
Келес, Узбекистан
Когда говорят топовый и ликвидный - это про это! Алмазарский район, Массив Себзар (ор-р ТЦ R…
1,95 млрд сум
Земельные участки в Келес, Узбекистан
Земельные участки
Келес, Узбекистан
Продаю мол ферму новую в Сырдарье на 1000 голов коров Цена 4000мил & торг банковская оценк…
48,71 млрд сум