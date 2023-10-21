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Коммерческая недвижимость в Сурхандарьинская область, Узбекистан

Термез
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1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Термез, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Термез, Узбекистан
Площадь 100 000 м²
Этаж 1
#Продажа #Бизнес Готовый бизнес для яйцеводство Город: #Сурхандарьинская область Ориентир:…
201,88 млрд сум