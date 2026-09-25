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Коммерческая недвижимость в Сурхандарьинская область, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 100 000 м² в Байсун, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 000 м²
Байсун, Узбекистан
Площадь 100 000 м²
Количество этажей 1
Животно-фермерский рынок и животноводческий и птицеводческий комплексы расположены на обочин…
$730 000
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Магазин 159 м² в Термез, Узбекистан
Магазин 159 м²
Термез, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
$113 131
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
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