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Таунхаусы в Сергелийский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 3 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Новый кирпичный дом на земле в общем дворе(300кв.м.) с евроремонтом. 2 этажа, 3 комнаты, кух…
637,78 млн сум
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Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан

недорогая
элитная