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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Гулистан, Узбекистан

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однокомнатные
23
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44 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 9/9
#ijara Kvartira ijaraga Guliston, 1 mavze Мулжал Сувон кафе 2 xonali Narxi: 300$ Muddat: uzoq
$300
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 5/9
Описание Ижарага 1 Мавзе Парк Якин Янги Лифтли Дом 2 Хона 5 Кават Студия Вариантда Мехмо…
$300
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BAGIRA GULISTAN
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
1 Микрорайон. Ориентир Сувон кафе. Сдаётся уютная квартира люкс. В квартире есть все для ком…
$457
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Гулистан, Узбекистан
Квартира 1 комната
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 4/4
4 Мавзе 1 хона 2 хона килинган Спальный уголок залга куилади Нархи:3000000 Еш оила еки 1 эркакга
$254
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
2 мавзе 8 этажли Янги дом 2 этаж 2 хона 300& му́лжал Шахар кадастири 24 сентиябрда бу́шай…
$304
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 9/9
$304
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/10
#ijara   📍 Guliston, Yangi bozor  2 qavat  🛏 2 xonali 🛋 Jihozlangan Pardalari qo…
$237
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 1 комната в Гулистан, Узбекистан
Квартира 1 комната
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/10
Янги бозор туретиски домларда 3 этаж 1 хона катта квадратли уй. Газли Двухконтурли дом.
$186
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Этаж 2/4
4 микрорайон. Сдам уютную квартиру. Мебелированная. Уголок Спальный завезут. Квартира после ремонта.
$254
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
#ИЖАРА 1 микрорайон Ориентир Сувон кафе 3 этаж в 9 этажном доме  2 комнаты Цена: 450$ Сдаё…
$450
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
#ИЖАРА   1 МАВЗЕ   5 ЭТАЖ 2 ХОНА   НАРХИ. 300$.
$304
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/9
#ijara 🏢 Kvartira ijaraga 📍 Guliston, 1 mavze Мулжал Сувон кафе 🛏 2 xonali 5 этаж …
$211
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 3 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/9
Янги бозор турк домларида 3 этаж 3 хона идиш товок дазмол ,вайфай хаммаси бор 2 та санузел б…
$507
в месяц
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
1 Микрорайон МИР МЕТАЛ. Срочно сдам квартиру. 2 комнаты. Большая квадратура 86 кв. Мебелированная.
$350
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 1 комната в Гулистан, Узбекистан
Квартира 1 комната
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 2/10
Янги бозор 10 этажли домни 2 этаж 1хона янги уй хеч Ким яшамаган 2,200 Минг су́м оила шарт э…
$186
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 3 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 10 м²
Этаж 5/8
2 мавзе 5 этаж 3 хона расмдаги холатда мулжал шахар кадастир 3,600 Минг су́м факат оилага Закс шарт
$300
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 4/4
#ИЖАРА 2 мавзе Аср кучаси 4 этаж 2хона Нархи: 200$
$200
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 1 комната в Гулистан, Узбекистан
Квартира 1 комната
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 4/4
$170
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
1 Микрорайон. Ориентир Барака бозор.Срочно сдам квартиру с хорошим ремонтом. Семейным.Услуги…
$306
в месяц
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
❗️ИЖАРА❗️ 2 МАВЗЕ ПАРК ЯКИНИ ЯНГИ ЛИФТЛИ ДОМ 1 ХОНА 7 КАВАТ МЕБЕЛ ГИЛАМ ТЕЛЕВИЗОР Х…
$255
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
$255
в месяц
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/9
1 МАВЗЕДА 9 ЭТАЖЛИ ДОМНИНГ 1 ЭТАЖ 2 ХОНАЛИ УЙИМИЗ ИЖАРАГА БЕРИЛАДИ. 50 КВАДРАТЛИ СТУДИЯ ФАРМ…
$307
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 5/10
Янги бозор 10 этажом дом 5 этаж 2 хона. Кухнияда шкаф бор 2,000000 су́м
$169
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 2/5
6 МАВЗЕ 5 ЭТАЖЛИ 2 ЭТА Ж  2 ХОНА  ИЖАРАГА БЕРИЛАДИ Tel: Narxi: 3000000 Makler xizmati bor
$254
в месяц
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 2/4
$254
в месяц
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 2/9
#ijara 1мавзе мулжал Сувон кафе 2 этаж  2 хона Студия вариант Нархи: 300$
$302
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BAGIRA GULISTAN
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Квартира 1 комната в Гулистан, Узбекистан
Квартира 1 комната
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 2/10
Сдам мебелированную квартиру в хорошем районе. В квартире есть все что нужно для того чтобы …
$304
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
ИЖАРА 1 МАВЗЕ 4 ЭТАЖ  2 ХОНА 4 ЭТАЖЛИ ЯНГИ ДОМ
$255
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Срочно сдам квартиру в Гулистан, Узбекистан
Срочно сдам квартиру
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/8
2 Микрорайон Ориентир Кадастр. Сдаётся квартира в хорошем состоянии . Мебелированная. Хороши…
$306
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Квартира 2 комнаты в Гулистан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
4 Микрорайон Ореинтир ПоликлиникаСдам квартиру после ремонта. В хорошем спальное районе.. Хо…
$255
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