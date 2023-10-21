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Шайхантаурский район
Земельные участки
Земельные участки в Шайхантаурский район, Узбекистан
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49 объектов найдено
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Mirzo-Ulug'bek Centr Lunacharskiy Uchaska 1-Liniya контактные номера 4-Sotok 3-hona Ra…
3,18 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#МирзоУлугбек #Участок #3.4-соток Фасад 15-м Квадратный Ориентир: Мечеть Besh Kapa Площад…
1,59 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Mirzo-Ulug'bek #Nikitina #Uchaska Fasadi:19-metr #10-Sotok Manzil:Xirmontepa Buziladigon …
5,51 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Mirzo-Ulug'bek tumani #Uchaska #9-Sotok #Uglavoy Manzil:15-Gor bolnica ro‘parisidigi Mahal…
5,63 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продаётся Участок Циолковский ул. Бузарык. 4 соток фасад 4м. Г образный участок.…
1,16 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продаётся участок Буюк Ипак Йули. Севостопальская Под строительство. 4 соток …
2,32 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается земля Мирзо-Улугбекский район, Алишеробод МФЙ 12 соток все документы имеются подро…
3,89 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Mirzo Ulugbe nalogviy oldida 53 sotih kadastr resheniya bor 85.000$min sotigi realni kli…
1,04 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Здравствуйте! Есть и другие варианты. #Продажа #Земля 1,83 гектар с готовым Под застро…
734,10 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Продажа #Земля Район: #Кибрай Ориентир: Сельхоз Институт Площадь: #100соток Состояние…
183,53 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Продажа #Земля Под Строителства #4Гектар Все Документы Есть Район: #Таш.Обл Ориентир: Янги…
61,18 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Здравствуйте! Срочно продается земля 1 га в центре города на 1 линии за сотку 40000дол.Все…
489,40 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в центре города. Под любой бизнес! Отличная инфраструктура: …
21,41 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Продажа #Земля 2,20 гектар с готовым Под застройку Новостройки Район: #МирзоУлугбек Ори…
734,10 млн сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Здравствуйте! Земля Чирчик 49 Гектар соток 3000$ Неделимый Срочно продается Земля в центр…
36,71 млн сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Продажа #Земля Район: #МирзоУлугбек Ориентир: Максим Горкий Площадь: #1 Гектар Состоя…
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Продажа #Земля Район: #МирзоУлугбек Ориентир: Феруза Площадь: #1.1 Гектар Состояние: …
48,94 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в пригороде. Ориентир: Янги Узбекистан (1 линия) Гарантируе…
134,59 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Здравствуйте! Есть и другие варианты. #Продажа #Земля 67 соток с готовым Полный пакет д…
70,96 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо Улугбекский р-он. Ул Никитина-Ломоносова. Элитная махалля. Участок под строи…
2,81 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо Улугбек 22 сотки 3 дома, один коробка Состояние среднее Фасад 42 м Цена 850.000…
10,40 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо улугбек Паркентский базар 22 сотки На которых расположенно 3 дома один коробока Вх…
10,40 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо-Улугбекский район, махалля Никитина (ул. Кизил сув) Продаётся земельный участок под с…
19,16 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается участок под застройку! Мирзо-Улугбекский район, Никитина. Площадь- 2.3 сотки У…
1,77 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД КОТЕДЖНЫЙ ГОРОДОК . СО СВОИМ ПРОЕКТОМ . Мирзоулугбекский район, Никит…
354,82 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается участок под застройку! Мирзо-Улугбекский район, Никитина Ул Турт Арык ( Путилова …
269,17 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земля под строительство бизнес центра, зданий. Центр Луначарского 9 соток 24 х 43 метра …
8,56 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Внимание инвесторам! Идеальное место для Вашего процветания... Мирзо-Улугбекский р-н., ор-р …
11,62 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Очень выгодное предложение! М. Улугбекский район. Улица Центр луначарского. Продается участ…
4,22 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земля под Застройку Ул. Циалковского Ул.Сырдарьинская Ориентир Чайхона 25 13 метро…
2,45 млрд сум
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