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Земельные участки в Шайхантахурский район, Узбекистан

6 объектов найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
#Yakkasaroy #Glinka #Uchaska Fasadi:7-metr #2-Sotok #3-Hona SanUzel:1-ta Manzil:Glinka 118…
1,59 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Здравствуйте! #Продажа #Земля Гостинитса Бизнес центр Район: #Алмазар Ориентир: Чорсу З…
856,45 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в элитном районе ИПАКЧИЛИК Отличная инфраструктура: рядом па…
7,95 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Здравствуйте! Продаётся земля в центре города под застройку. Отличная инфраструктура: рядо…
4,65 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Самарканд Дарвоза 5 соток земли Старый дом под слом Ровный участок Есть все коммуникации…
1,86 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Шайхонтохурский район Махалля Тохтапуль( ор р Торговые ряды "Малика") Продается участок под…
6,36 млрд сум