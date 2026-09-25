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Двухуровневые квартиры в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
•••ЖК NRG U-Tower••• 2/11/27 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (ор-р Дружба Народов) Вид Ташкент Сity Общ…
$254 000
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OOO "TORA TOWER"
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
Продаётся 3-комнатная квартира в Шайхантохурском районе г. Ташкента (Посольство Таджикистана…
$108 000
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Частный продавец
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Русский
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная