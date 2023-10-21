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Многоуровневые квартиры в Шайхантахурский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЁТСЯ ПЕНТХАУС  TASHKENT CITY 8-9 этаж  ЖК GARDEN'S Residence  С ВИДОМ НА ПАРК  …
13,13 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 1/4
Ибин Сино Новостройка дом Ориентир Строй Март  4-хона 0-1 этаж дуплекс уй 4-этажка 131.м…
1,22 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантахурский район, Узбекистан

недорогая
элитная