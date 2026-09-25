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Коттеджи в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Срочно продается двухэтажный коттедж с отличным расположением в спокойной махалле, с летней …
$350 000
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Частный продавец
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Русский
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Адрес:Шайхонтохурский р-н, ул.Интизом. 7 (Ор-р: Кукча Дарвоза, Больница)   Этажность: 3 эта…
$170 000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная