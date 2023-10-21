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Коттеджи в Шайхантахурский район, Узбекистан

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ  на махалле Хувайдо (Шайхантахурский район) Комнат: 6 Уровней: 3 Об…
3,55 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантахурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная