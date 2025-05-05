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Жильё в Шараф Рашидов район, Узбекистан

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Джизаклик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Джизаклик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Продается трёхкомнатная квартира в  Юнусободском районе.18квартал. Ориентир конечка ав…
$77,500
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Шараф Рашидов район, Узбекистан

Недорогая
Элитная