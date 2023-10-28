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Земельные участки в Самарканд, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Самарканд, Узбекистан
Земельные участки
Самарканд, Узбекистан
Реклама 101 Срочно продается участок под бизнес 300м2 в центре города, все документы в идеал…
1,29 млрд сум
Земельные участки в Самарканд, Узбекистан
Земельные участки
Самарканд, Узбекистан
Тадбиркорлар диккатига ! Самарканд шахар худудида жойлашган тахминан 10 Га ер майдон ташкил …
9,18 млрд сум