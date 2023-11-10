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Коттеджи в Самарканд, Узбекистан

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в Регистане, полностью отремонтирован и оснащен всей необходимой техникой и м…
1,96 млн сум

Параметры недвижимости в Самарканд, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная