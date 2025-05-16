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Особняки в Самаркандской области, Узбекистан

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1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Каттакурган, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Каттакурган, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
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Параметры недвижимости в Самаркандской области, Узбекистан

Недорогая
Элитная