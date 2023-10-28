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Производственные здания в Самаркандской области, Узбекистан

Самарканд
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1 объект найдено
Производство с парковка в Самарканд, Узбекистан
Производство с парковка
Самарканд, Узбекистан
Площадь 15 000 м²
Этаж 1/1
550,76 млн сум

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