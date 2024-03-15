Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Самаркандский район
  3. Земельные участки

Земельные участки в Самаркандский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земельная участок в махалле кумарик где чайхана. 2-й проезд Янги Хаёт. своя 1.7 с…
1,23 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Яккасарай район улица Кичик Мирабад (Ивлева) рядом медицинская клиника "Сафо" не далеко от Г…
3,03 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
#Yashnobod #Mo‘ynoq ko‘chasi #Yer #4-Gektar,Baza temir yo‘lyam bor Narxi:6000.000$ Номер:
75,84 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baraka
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Срочно не желой ер сотилади 15 соти углавойда жойлашган кадастр теплицага клинган Зангиота …
1,52 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Нурафшон шахар якинида 10 сотих ер ва 6 та хонага фундамент куйилган ХТБ АРАНЖИ МФЙ СУНОК КУ…
189,61 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продаётся нежилой фонд вдоль оживленного проспекта площадью более 450 м2 на 14 сотках земли.…
15,17 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Gaz svet suv kanalizatsiya wifi asfalt xamma sharoitlari bor 6 sotix yer
3,41 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Участок земли в Узбекистан
Участок земли
Узбекистан
ПРОДАЖА: Юнусабад Тикланиш махалля проезд Гулер 3 соток 13 х 23 метров   Юнусабадск…
1,33 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продаю землю Новый Узбекистан 2га Пакет документов 25,000$ за сот 186 домов По 2,5-3,5-4…
316,02 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Sergeli Honobod Sultonobod mahallasida 2.4 sotix yer yangi elitniy mahalla. 5 sotix yerni 2.…
316,02 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продаётся Земля 11 соток фасад 50 м в городе напротив парк Узбекистан идеальное место
278,10 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
6 sotihlik 20×30 shuni 3 sotigiga klent bor qogan 3 sotigi sotiladi 10×30 joy narhini 19.000…
82,16 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский