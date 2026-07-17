Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Караул
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Караул, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Караул, Узбекистан
Квартира
Караул, Узбекистан
Iphone 16 pro max sotiladi, yomkost 95%, holati ideal, hamma narsasi ishlidi, karopka dokume…
$960
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира в Караул, Узбекистан
Квартира
Караул, Узбекистан
Samsung Galaxy A23 64GB Holati ideal Aybi yo'q Karobka dokument bor Pasport kopiya berila…
$132
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку