Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Qizilqum QFY
  3. Жилая

Жильё в Qizilqum QFY, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 16/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
1,32 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
• Ориентир: Цум Аллея 110 школа • Количество комнат: 3в4 • Этаж: 3 • Этажность дома: 4 • Тип…
2,07 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SUMMIT GROUP
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Ханабад, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ханабад, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира. Сергели 2 ор-р Оптика 1/4/5 общей площадью 38 м², балкон 2×3 Хорошее ме…
559,14 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Мирзо Улуғбек тумани, Маданият институти дарвазаси ёнидаги дом. 2-хона 3 хона қилинган, Ре…
653,38 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/12
#841 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,07 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Адрес Юнусабадский район 11 кв, ориентир ТРЦ Mega Planet Расположение дома позволяет в пешей…
1,16 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 7 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 4 сот.7 ком.яшнабадский рай.махалла Бехизор ор-р ресторан Янгиобад :
2,24 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Квартира среднего состояния, Балкон 1,5*6 Место расположение отличное Рядом Фархадский баз…
804,16 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается дом.Ящнабадская р.Дилнур махалла.свет газ совук сув.ура бор.котел обогривател сану…
2,15 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 3/10
Sebzor Ganga Gishtli Premium klass Novostroyka 3 karalevskiy etaj 135 m2 6 ta oyna Skvazn…
1,97 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ИБРОХИМ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЕТСЯ 3/3/4 СПЕЦ-ПЛАН на Кунаева ор-р: гост. Россия (Яккасарайский район) Комнат:…
2,24 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Продается 2 этажный коттедж с подвалом угловое расположение, площадь 400 м² в современном к…
2,64 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Qizilqum QFY, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная