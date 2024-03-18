Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24784
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4142
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
103
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2714
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
80
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10105
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Каршинский район
Жилая
Жильё в Каршинский район, Узбекистан
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
50 м²
1/4
Продаётся квартира в массиве ТТЗ-2. Квартира находится на первом этаже и не требует больш…
842,39 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Этажи
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe, Oʻzbekcha
Дом 2 комнаты
Ханабад, Узбекистан
2
550 м²
1
Учаска сотилади 5.5сотих 2хонали узим боларимбилан тураман сув газ светдан муомо йок очмиди …
754,38 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
113 м²
8/8
Район: #Чиланзар Улица: Чиланзар-Ц ЖК: - Застройщик: - Класс: - Комнат: #3 Этаж: 8 Эт…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
1/4
Ц4 2/1/4 кирпич Комнаты раздельные Общ пл 52 Евро ремонт ( в стадии ремонта ) Завершение …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Happy Home
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
100 м²
8/12
Метров Хамза Площадь 100 КВ М Продаётся квартира на Чиланзаре 5 квартал 3 комнатная 8 этаж …
1,45 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира
Ташкент, Узбекистан
54 м²
3/9
Продается коробка на саламатина.30% работы выполнено(эликтрику провели,сантехнику сделали,т…
817,24 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Этажи
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe, Oʻzbekcha
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
2 000 м²
1/1
Умумий Майдони. 20 сотих. 1000 кВ м Ишлаб чикариш цехи мавжуд. атапленя килинган цех. Сотил…
3,27 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
80 м²
3/5
хорошее место расположение, развитая инфрастуктура, есть и другие варинты , звоните !! Тел: …
1,50 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Риэлтор Рустам
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
80 м²
12/22
Срочно Продается новая квартира в самом центре города Расположена рядом минор мечеть прям у…
1,81 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
4
175 м²
9/9
Контактный номер 998846808 #Ипотека #ЧилЦ #4ком 4/9/9 Ориентир: Ок,шом ресторан Состояние: …
1,63 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Bayt
Языки общения
Русский
Дом 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
8 м²
1
Ягнги Ўзбекистон парки ва янги қурилаётган Олимпия стадионларига яқиш жойда сотиги 16 минг д…
201,17 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
3/4
Здравствуйте! Продаётся квартира в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, ре…
2,20 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Апарто - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Параметры недвижимости в Каршинский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL