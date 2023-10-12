Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Пскент
  3. Жилая

Жильё в Пскент, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
#592 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
348,41 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 3/4
Чиланзар 25 1/3/4 18 кВ Мечеть Троллейбусный парк 25.700 у.е 917741122
314,18 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/9
Дружба Народов 2/8/9 60м2 Балкон 1х7 Монолит Комнаты раздельные Торец Все остается Напрот…
910,76 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
Продается квартира Чиланзар 17 квартал ПАРЛАМЕНТ 1/2 - 4 - 4 КЕРАМЗИТ Балкон 1.5/6, О…
650,37 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Приветствую. Вашему вниманию представляется 3 комнатная квартира. С раздельной планировкой.…
1,14 млрд сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
СРОЧНО!!! ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА ! Продается квартира в Мирзо Улугбекском Районе. ТТЗ-2 Ор-р Школ…
715,16 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 53 м²
Этаж 2/4
Идеальное место для тех, кто любит тишину и спокойствие. Жилой дом окружает много зелени - …
709,05 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/5
#665 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
378,98 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) не…
959,66 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чил24 Ор.Гиждувон кафе 1/2/4 Тип строения Панель Общая площадь 35м Балкон 1.5/3 Средн…
587,82 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Чиланзар 21 квартал 2в3/1/4 Панельный дом Общая площадь 50м² Комнаты смежные Санузел разде…
721,28 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
тел 91 7987080 3/4/4 средний ремонт панельный дом сан.узел раздельный балкон 1.5*3 заходи и живи!
776,29 млн сум