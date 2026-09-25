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Жилье в Пскент, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 15 комнат в Пскент, Узбекистан
Дом 15 комнат
Пскент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 2
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
$200 000
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Baraka
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