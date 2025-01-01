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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с гаражом в Узбекистане

Ташкент
1171
Бухарская область
5
Самаркандская область
37
Ташкентская область
84
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3 объекта найдено
Офис 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 11/17
CДАЮТСЯ ОФИСЫ Бизнес Центр Класса А+ Проект “Trilliant” ПРИМЕЧАНИЕ: ОФИС ПРЕДСТАВИТЕЛЬС…
48,00 млн сум
в месяц
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Агентство
West End Consulting
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English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Этаж 1/6
Сдаётся не жилое помещение на Шайхонтохурском р-н, ор-р: Tashkent City Mall, Central Plaza 1…
480,004 сум
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 1 348 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 1 348 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 348 м²
350,273 сум
в месяц
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

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