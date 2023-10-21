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Земельные участки в Пскентский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Пскент, Узбекистан
Земельные участки
Пскент, Узбекистан
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
2,45 млрд сум
Земельные участки в Пскент, Узбекистан
Земельные участки
Пскент, Узбекистан
Пскент 4 гектара Кирпичный завод сырой кирпич Есть возможность поставить печь Все коммун…
3,06 млрд сум