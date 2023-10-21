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Дома в Пскентский район, Узбекистан

Пскент
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1 объект найдено
Дом 15 комнат с гаражом в Пскент, Узбекистан
Дом 15 комнат с гаражом
Пскент, Узбекистан
Комнаты 15
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 2
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
2,45 млрд сум

Параметры недвижимости в Пскентский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная