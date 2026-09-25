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Жилье в Пскентский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Пскентский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Пскентский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается участок в Пскентскои районе участок 6 соток земли ,дом 118 кв.м ,2 недостроенный д…
$2
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Дом 15 комнат в Пскент, Узбекистан
Дом 15 комнат
Пскент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 2
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
$200 000
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Baraka
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Параметры недвижимости в Пскентский район, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная