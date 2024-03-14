Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Пахтачийский район
  3. Жилая

Жильё в Пахтачийский район, Узбекистан

Зиадин
1
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
Олмазор туман кора- камиш 1/3 дахасида 4 каватли уйнинг 4 каватида 1 хонали квартира сотила…
540,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 87 м²
Этаж 4/9
Срочно продаётся светлая, уютная квартира с новым качественным ремонтом. Квартира тёплая, п…
1,78 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 16/21
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
2,37 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 15/16
O'Z MAKON - второй проект в формате O'Z. Это уникальный проект в формате mixed-use. Здесь б…
922,78 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 86 м²
Этаж 2/10
Продаётся! Квартира в центре города! С хорошей локацией и транспортной развязкой. Ориентир …
1,51 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Kod A222 Qora qamish 1/2 da 3 xona 1-etaj 5 etajli dom 954445353 974445353 935385353 981015353
898,40 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Чиланзар 7 2/3/4 панель Балкон 1*5/3 Комнаты раздельные С обстановкой Метро Хамза 10 мин Це…
829,29 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Happy Home
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Контактный номер 998846808 #Чил25 3*4/5/5 Ор.Нурсарой Тип строения Кирпич Общая площадь 6…
866,99 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Bayt
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/9
#Дархан #2комнатная Ориентир : Военное Училище 2х. комнатная / 5-Этаж /9 Французкая Планиро…
954,94 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Happy Home
Языки общения
Русский
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
К продаже представлена квартира в исторический ценном для города Ташкент доме. Квартира в д…
879,55 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/12
Район: #Мирабад Улица: Мирабадская (Кунаева) ЖК: "Mirabad Avenue" Застройщик:  "Golden Ho…
4,29 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира французская планировка Chilonzor 8 2/4/9 obshiy karidor evro remont s m…
929,81 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

Типы недвижимости в Пахтачийский район

квартиры

Параметры недвижимости в Пахтачийский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная