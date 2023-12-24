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Земельные участки в Паст Даргомский район, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Паст Даргомский район, Узбекистан
Земельные участки
Паст Даргомский район, Узбекистан
Площадь 8 м²
8 соток земли загородом описывают участок земли площадью в 800 квадратных метров, который н…
142,26 млн сум
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