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Квартиры в Паст Даргомский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Найман, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Найман, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Продается 2х комнатная квартира на 4 этаже с ремонтом и 6 м. лоджией площадью 53 квадратных…
398,000 сум

Параметры недвижимости в Паст Даргомский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная