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Земельные участки в Паркент, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Паркент, Узбекистан
Земельные участки
Паркент, Узбекистан
Тошкент Вилояти Паркент тумани Куёшли МФЙ Иссикбулок кучасида 20 сотикли ховли ёки Дача кури…
305,88 млн сум