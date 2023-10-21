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Квартиры в Паркент, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Паркент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Паркент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 4/7
Продается 4/4/7 Паркентский Новостройка С мебелью и техникой
1,21 млрд сум