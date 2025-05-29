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Виллы в Паркентском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Паркентский район, Узбекистан
Вилла 4 комнаты
Паркентский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 11 м²
Количество этажей 1
$160,000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Паркентском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная