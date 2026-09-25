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Двухуровневые квартиры в Алмазарском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 8/8
7/7-8/8   254 квадрата   Срочно ЖК Баурум Алмазар   Продается 2 уравнивая …
$187 230
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Параметры недвижимости в Алмазарском районе, Узбекистан

Недорогая
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