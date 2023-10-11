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Земельные участки в Алмазарский район, Узбекистан

3 объекта найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продаю 10 сот ориентир  Ташигрушка в Алмазарском районе для строительства дома или коттеджа…
366,75 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продаю участок земля 16сот по 16 тыс у.е в учкахрамоне от поста 5 км сзади мечети 16 000 у.е…
195,60 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ #0083 ЗЕМЛЯ ПОД ЗАСТРОЙКУ ДОМА Расположение:Улица Таракиет Алмазарский район Площ…
855,75 млн сум