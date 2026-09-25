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Продажа магазинов в Алмазарском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
57
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1 объект найдено
Jomiy Mall в Ташкент, Узбекистан
Jomiy Mall
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 270
Площадь 40 000 м²
Количество этажей 5
Jomiy Mall — это специализированный торговый центр строительных и отделочных материалов, рас…
$2 500
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