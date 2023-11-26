Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Алмазарский район
  3. Коммерческая
  4. Магазины

Магазины в Алмазарский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
59
офисы
2
производственные здания
6
Магазин В архив
Очистить
5 объектов найдено
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]
Магазин с парковка в Ташкент, Узбекистан
Магазин с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]