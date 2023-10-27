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Продажа офисных помещений в Алмазарский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
13
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2 объекта найдено
Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 96 м²
1,65 млрд сум
Офис с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 264 м²
4,64 млрд сум