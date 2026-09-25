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Продажа офисов в Алмазарском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
57
2 объекта найдено
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
ID: V00072 Продажа коммерческое помещение Общая площадь: 34 м² Этаж: цокольный Район…
$47 000
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ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ) в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ)
Ташкент, Узбекистан
Площадь 592 м²
Количество этажей 2
Предлагается отдельно стоящее нежилое здание в отличном состоянии. Объект полностью готов к …
$450 000
НДС
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Русский
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