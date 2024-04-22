Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Алмазарский район
  3. Коммерческая
  4. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Алмазарский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
75
офисы
3
производственные здания
6
магазины
6
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 1 390 м² в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная 1 390 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 390 м²
Количество этажей 4
Отдельно Стоящее Здание. Первая линия 1 390 м2. Жомий. Almazar-City ОПИСАНИЕ: Продаетс…
19,01 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский