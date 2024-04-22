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Инвестиционная 1 390 м²
Ташкент, Узбекистан
1 390 м²
4
Отдельно Стоящее Здание. Первая линия 1 390 м2. Жомий. Almazar-City ОПИСАНИЕ: Продаетс…
19,01 млрд сум
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Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский
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