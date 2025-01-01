Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Алмалык, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческое помещение 135 м² в Шайхантаурский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 135 м²
Шайхантаурский район, Узбекистан
Площадь 135 м²
Этаж 1
3,76 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 437 м² в Узбекистан
Офис 437 м²
Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 437 м²
Количество этажей 1
7,79 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продается офис срочно ВДОЛЬ ДОРОГИ на Ц-5 (Юнусобод район) Этаж: 1 3 ком +1 холл Этажнос…
2,99 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Vip House
Языки общения
Русский
Офис 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
Этаж 1/9
2,34 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Продается офис или сдается в аренду в Ташкент, Узбекистан
Продается офис или сдается в аренду
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 506 м²
Количество этажей 2
9,74 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Нежилое Помещение ID#0255 в Узбекистан
Нежилое Помещение ID#0255
Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 115 м²
ПРОДАЁТСЯ ID #0255  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ▪️Расположение: Чиланзар район  ▪️Ориентир: м.Мирз…
4,15 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Ц-7 ЦУМ ул.Чимкентская рядом 110 школа продается офисное помещение 220 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Ц-7 ЦУМ ул.Чимкентская рядом 110 школа продается офисное помещение 220 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, Ц-7, ЦУМ, улица Чимкентская, Бульвар Голубые Купола, Книжные ряды, метро …
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 220 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 220 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
6,23 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 127 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 127 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 127 м²
Мирзо-Улугбекский район, ул. Аккурганская Продаётся коммерческое помещение в ЖК "London" - 1…
4,35 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 222 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 222 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 222 м²
Этаж 1/10
4,15 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
Языки общения
Русский
Магазин 40 м² в Шайхантаурский район, Узбекистан
Магазин 40 м²
Шайхантаурский район, Узбекистан
Площадь 40 м²
129,81 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 6 500 м² в Ханабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 500 м²
Ханабад, Узбекистан
Площадь 6 500 м²
Сергели тумани катта халка йулида 1 чи линияда 65 сотихли нежилой жой сотилади. хамма хужжа…
18,17 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
UCOM
Языки общения
Русский

© 2025 Realting.uz

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов