Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Жилая

Жилье в Алмалык, Узбекистан

;
2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Алмалык, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся уютный обжитой дом по адресу: улица Тинчлик 4-2. Участок 7,5 соток (750 м²). Дом …
$105 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Алмалык, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Алмалык, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается большой добротный  5-ти комнатный дом. Участок 9-соток.  + 5-соток рядом с домо…
$75 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Алмалык, Узбекистан

с бассейном
Недорогая
Элитная